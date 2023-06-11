В СК рассказали подробности о пожаре в Ейске, в котором погибли супруги и их 12-летний сын

В Ейске возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме, в котором погибли три человека — мужчина, женщина и 12-летний мальчик.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование взял под контроль руководитель СКР по краю Андрей Маслов.

По данным следствия, муж и жена с тремя детьми приехали в Ейск на отдых из Владимирской области. Семья арендовала для проживания помещение во дворе дома у местного жителя. Рано утром 11 июня в нем вспыхнул пожар.

Мужчина из соседнего дома заметил возгорание и помог выбраться 10-летней дочери, также удалось вынести из огня двухлетнюю девочку. Сейчас они находятся в местной больнице, их жизни ничего не угрожает.

Однако родители и 12-летний брат девочек погибли, их тела обнаружили после ликвидации пожара. Матери было 43 года, отцу — 37 лет.

На месте трагедии работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судмедэкспертизы.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Чтобы узнать точно, проведут пожарно-техническую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ейская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара.