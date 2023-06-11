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СК показал оперативные кадры из дома в Ейске, где сгорели три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-pokazal-operativnye-kadry-iz-doma-v-ejske-gde-sgoreli-tri-cheloveka
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Мира в Ейске поступило 11 июня в 4:48. После тушения внутри были обнаружены три тела — супружеской пары и их 12-летнего сына.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать работать следователи и следователи-криминалисты краевого управления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супружеская пара с тремя детьми из Владимирской области приехала в Ейск на отдых и арендовала для проживания помещение во дворе дома у местного жителя. Во время пожара соседу удалось спасти двух младших девочек — 10 и 2 лет. Старший, 12-летний сын погиб вместе с родителями.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание.

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