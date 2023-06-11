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Девять человек эвакуировали ночью из горящего двухэтажного дома в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-chelovek-evakuirovali-nochyu-iz-goryashhego-dvuhetazhnogo-doma-v-tuapsinskom-rajone
Девять человек эвакуировали ночью из горящего двухэтажного дома в Туапсинском районе
Фото t.me/tuapsevesti_ru

Сообщение о пожаре в поселке Агой Туапсинского района поступило в 01:18. Загорелся двухэтажный частный дом на улице Центральной.

В 01:25 к месту происшествия прибыли пожарные. Они установили площадь пожара — 180 кв. м. Из здания эвакуировали девять человек.

Через полтора часа огонь был полностью потушен. К ликвидации возгорания привлекли 16 человек и 5 единиц техники. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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