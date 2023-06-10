Более 20 человек эвакуировали во время пожара из частного дома в Лабинске
Происшествия
10.06.2023 09:00
Сообщение о возгорании дома на улице Пушкина в Лабинске поступило в МЧС 10 июня в 0:24.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что загорелся одноэтажный жилой дом на площади 150 кв. м. Из дома эвакуировали 18 человек, троих человек спасли. На месте пожара работали три звена газодымозащитной службы.
В 1:26 пожар локализовали, в 2:16 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работали 52 человека и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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