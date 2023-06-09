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Заброшенная хозпостройка загорелась в районе набережной Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennaya-hozpostrojka-zagorelas-v-rajone-naberezhnoj-novorossijska
Заброшенная хозпостройка загорелась в районе набережной Новороссийска
Фото t.me/novosti_novoross

Сообщение о возгорании в заброшенной постройке на улице Адмирала Серебрякова поступило в МЧС 9 июня в 15:40.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что загорелась неэксплуатируемая хозяйственная одноэтажная постройка. В 15:49 огонь локализовали, в 16:15 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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