Заброшенная хозпостройка загорелась в районе набережной Новороссийска

Сообщение о возгорании в заброшенной постройке на улице Адмирала Серебрякова поступило в МЧС 9 июня в 15:40.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что загорелась неэксплуатируемая хозяйственная одноэтажная постройка. В 15:49 огонь локализовали, в 16:15 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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