Более 20 человек эвакуировали во время пожара из многоэтажки в Краснодаре

Возгорание произошло днем 9 июня в многоквартирном доме на улице Сормовской, 165 в Комсомольском микрорайоне.

Информация о пожаре в 9-этажном жилом доме поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 13:49. Спасатели прибыли на место уже через 5 минут и установили, что в площадь возгорания составила 20 кв. метров.

В 14:14 пожар в доме полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Из многоэтажки эвакуировали 22 человека.

На месте возгорания работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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