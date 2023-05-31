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Сотрудников и посетителей Сенного рынка в Краснодаре эвакуировали из-за бесхозной сумки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnikov-i-posetitelej-sennogo-rynka-v-krasnodare-evakuirovali-iz-za-beshoznoj-sumki
Сотрудников и посетителей Сенного рынка в Краснодаре эвакуировали из-за бесхозной сумки

Об эвакуации на Сенном рынке сообщили утром 31 мая. По словам очевидцев, людей попросили покинуть территорию рынка без объяснения причин.

В полиции Краснодара сообщили, что причиной эвакуации стала подозрительная сумка.

«Сегодня утром в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительной сумке на территории одного из городских рынков. При проверке установили, что никакой угрозы сумка не представляет. В ручной клади находились личные вещи. В настоящее время устанавливается владелец сумки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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