Мужчина спрятался на складе автозаправки в Кавказском районе и сообщил о ее минировании

В полиции Кавказского района завершили расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об угрозе зданию автозаправочной станции в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Кропоткина.

По данным следствия, мужчина закрылся на складе рядом с кассой на заправке и сообщил сотрудникам о якобы угрозе зданию АЗС. Оператор нажала тревожную кнопку, на место прибыли правоохранители и экстренные службы.

Сотрудники полиции обследовали здание и прилегающую территорию и не нашли опасных для жизни предметов. Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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