В Абинске «заминировавшему» полицейский участок и суд мужчине дали 7,5 лет колонии

Причастность мужчины к звонку с сообщением о минировании административных объектов установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 8 декабря 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер 112 и сообщил, что собирается взорвать опорный пункт полиции отдела МВД России по Абинскому району и мировой судебный участок № 116 в Абинске. При проверке информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

В тот же день мужчина пришел в магазин и сообщил кассиру о наличии у себя огнестрельного ранения. Для проверки информации на место прибыл участковый. «Раненый» встретил правоохранителя боксерской стойкой, оскорблениями и угрозами применения насилия. Нарушителя задержали. Позже сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили его причастность к звонку о минировании административных объектов.

На подозреваемого завели уголовное дело за телефонный терроризм и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. На суде мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что причиной его поступков стала давняя обида на сотрудников правоохранительных органов. По словам мужчины, они неоднократно привлекали его к административной ответственности, с чем он был категорически не согласен.

Абинский районный суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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