Приезжий получил 2 года ограничения свободы за «шутку» про заминированный дом и диверсию в Сочи

Центральный районный суд признал 40-летнего приезжего из Красноярского края виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

По данным следствия, 3 марта около 3:00 мужчина позвонил на номер в Единую службу спасения Сочи и рассказал о взрывном устройстве, заложенном в доме № 2 на улице Волжской и готовящейся в Сочи диверсии. При проверке в указанном доме не нашли опасных для жизни и здоровья людей предметов. В этом же доме обнаружили звонившего. Мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. На злоумышленника завели уголовное дело.

На суде он отказался объяснить мотивы своего поступка подсудимый отказался, воспользовавшись статьей Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года ограничения свободы. В течение этого времени мужчина обязан находиться в месте проживания после 19:00 и до 6:00 следующего дня. Также ему запрещено выезжать за пределы Сочи, посещать бары, кафе и рестораны и массовые мероприятия, а также участвовать в них. Кроме того ему запрещено менять место жительства и регистрации без согласия госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.

Раз в три месяца мужчине придется регистрироваться в специализированном надзорном органе. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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