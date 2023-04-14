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Житель Кущевского района «заминировал» кафе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kushhevskogo-rajona-zaminiroval-kafe
Житель Кущевского района «заминировал» кафе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию поступило сообщение об угрозе зданию кафе в станице Кущевской. Прибывшие на место сотрудники полиции, УФСБ России по Краснодарскому краю и представители экстренных служб не обнаружили опасных для жизни и здоровья предметов.

Выяснилось, что в полицию из хулиганских побуждений позвонил 40-летний местный житель. В момент звонка он находился в своем доме. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее врем яего расследование завершили, дело передали в суд. За сообщение заведомо ложных сведений подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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