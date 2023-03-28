Взорвать здание в Москве угрожал по телефону приезжий в Новороссийске
Происшествия
28.03.2023 10:48
В полиции Новороссийска завершили расследовать дело о заведомо ложном сообщение о готовящемся акте терроризма в отношении 38-летнего приезжего из Москвы.
По данным следствия, мужчина приехал из столицы в Новороссийск. Он позвонил на единый номер экстренных оперативных служб и сообщил диспетчеру о том, что в одном из зданий Москвы будет взрыв.
При проверке информация не подтвердилась. В здании опасных предметов не обнаружили. Установлено, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
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