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Взорвать здание в Москве угрожал по телефону приезжий в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzorvat-zdanie-v-moskve-ugrozhal-po-telefonu-priezzhij-v-novorossijske
Взорвать здание в Москве угрожал по телефону приезжий в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследовать дело о заведомо ложном сообщение о готовящемся акте терроризма в отношении 38-летнего приезжего из Москвы.

По данным следствия, мужчина приехал из столицы в Новороссийск. Он позвонил на единый номер экстренных оперативных служб и сообщил диспетчеру о том, что в одном из зданий Москвы будет взрыв.

При проверке информация не подтвердилась. В здании опасных предметов не обнаружили. Установлено, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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