Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре
Происшествия
17.03.2023 11:15
Приговор в отношении жителя Тулы в марте вынес Первомайский районный суд Краснодара.
По данным суда, 20 августа 2022 года бывший военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в здание ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сообщил дежурному о готовящемся взрыве в одной из школ Краснодара. Информация не подтвердилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении, куда его доставят под конвоем. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также: в Армавире проводят проверку после сообщений в соцсетях о готовящемся взрыве в школе.
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