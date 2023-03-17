Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре

Приговор в отношении жителя Тулы в марте вынес Первомайский районный суд Краснодара.

По данным суда, 20 августа 2022 года бывший военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в здание ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сообщил дежурному о готовящемся взрыве в одной из школ Краснодара. Информация не подтвердилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении, куда его доставят под конвоем. Приговор в законную силу не вступил.

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