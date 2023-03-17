Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshego-voennogo-posadili-na-2-goda-za-ugrozu-vzorvat-shkolu-v-krasnodare
Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении жителя Тулы в марте вынес Первомайский районный суд Краснодара.

По данным суда, 20 августа 2022 года бывший военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в здание ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сообщил дежурному о готовящемся взрыве в одной из школ Краснодара. Информация не подтвердилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении, куда его доставят под конвоем. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: в Армавире проводят проверку после сообщений в соцсетях о готовящемся взрыве в школе.

ТОП 5 СТАТЕЙ
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Вред курения: правда и мифы
Вред курения: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
  4. «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов
Прямой эфир
Мы в соцсетях