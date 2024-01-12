Снегоуборочная техника вышла на дороги в горах Сочи

В Адлерском районе в горном кластере 12 января продолжается снегопад при температуре температура воздуха 0°C.

На автомобильной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна задействована снегоуборочная техника.

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи перешли на усиленный режим работы. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости, соблюдать требования дорожных знаков во время остановок и парковки, чтобы не создавать помех для снегоуборочной и другой спецтехники, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица. На курортах Сочи из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы.

В Краснодарском крае 12 января продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с. На всех трассах региона дежурят наряды ДПС. В Краснодаре подготовили 54 снегоуборочные машины, которые готовы выйти на расчистку и обработку дорог.