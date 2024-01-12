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В Сочи в выходные дни ожидается сильный снегопад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-vyhodnye-dni-ozhidaetsya-silnyj-snegopad
В Сочи в выходные дни ожидается сильный снегопад
Фото пресс-службы администрации Сочи

Все службы города-курорта работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погоды.

По данным синоптиков, с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, не парковать машины под незакрепленными конструкциями и деревьями. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 12 января продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с. В Сочи 12 января в предгорной и горной зонах ожидается очень сильный снег.

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