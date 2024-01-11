Сильный снегопад ожидается 12 января в Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение о сильных осадках.

По данным синоптиков, в течение суток 12 января в предгорной и горной зонах курорта ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. Кроме того, с 18:00 11 января и до 18:00 13 января в горах выше 1 тыс. м есть риск схода снежных лавин.

В целом по краю вечером и до конца суток 11 января, а также в течение суток 12 января ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15-20 м/с и очень сильный дождь со снегом и снег.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меня безопасности. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 01, 101 (с мобильных телефонов) и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 11 января действует штормовое предупреждение по лавиноопасности и гололеду. В регионе сохраняются минусовые температуры.