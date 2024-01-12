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На расчистку и обработку дорог в Краснодаре направят 54 единицы спецтехники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-raschistku-i-obrabotku-dorog-v-krasnodare-napravyat-54-edinitsy-spetstehniki
На расчистку и обработку дорог в Краснодаре направят 54 единицы спецтехники
Фото t.me/emnaumov

В краевой столице ожидаются обильные осадки и образование гололеда. Действует режим повышенной готовности.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что для расчистки и обработки дорог планируется задействовать 54 единицы техники. Заготовили 9 тыс. 400 т песко-соляной смеси.

«Для уборки пешеходных дорог будет задействовано 670 человек и 30 единиц техники. Упор будет сделан на межквартальные территории, тротуары возле соцобъектов. По городу стоит 2 тыс. 500 ящиков с песко-соляной смеси», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара призвал водителей быть внимательными на дорогах и не выезжать на летней резине.

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