Водителей предупредили об ухудшении обстановки на дорогах Краснодарского края

В Краснодарском крае с утра 12 января идет дождь со снегом, местами снег. В некоторых районах наблюдается минусовая температура.

Снег идет в Ейском, Щербиновском, Павловском, Тихорецком районах, Крыловском, Староминском и Каневском районах. С 8:30 ухудшается обстановка на федеральной трассе дороге Новороссийск — Керчь в районе Волчьих ворот. Там идет дождь, температура воздуха около нуля.

На трассах дежурят наряды ДПС, сотрудники ГИБДД мониторят ситуацию и готовы оказать помощь участникам дорожного движения в случае необходимости.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию, не выезжать на машинах без зимней резины, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 12 января продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с.