На курортах Сочи из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы

В горах Сочи 12 декабря идет сильный снег. Это привело к ухудшению видимости на горнолыжных трассах.

Из-за неблагоприятных погодных условий на горнолыжном курорте «Роза Хутор» закрыли трассы. Там уточнили, что местами в горах видимость не превышает 100 м.

«Трассы Горицвет и Панорама закрыты. Катание с Пика сегодня не откроется. Качели над облаками, Мост на Пике и тюбинг в Горной Олимпийской Деревне сегодня закрыты. В 11:00 закрываем трассы Змейка и Лабиринт», — сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта.

На курорте «Газпром Поляна» сообщили о закрытии трасс из-за риска схода лавин.

«В связи с повышением лавинной опасности на Альпике закрываем 11 трассу с 9:30, трассы 10 и 12 с 12:00», — говорится в Telegram-канале курорта.

Курорт «Красная Поляна» о введении ограничений пока не сообщал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица. До 18:00 13 января в горах Сочи выше 1 тыс. м действует экстренное предупреждение о лавиноопасности.