СМИ: пулемет с патронами нашли на сгоревшей турбазе в Апшеронском районе

Пожар на базе отдыха «Водолей» между хутором Красный Дагестан и станицей Нижегородской произошел днем 31 марта.

Источник в экстренных службах региона сообщил о том, что после пожара на турбазе нашли ручной пулемет с патронами.

«Происхождение оружия неизвестно, а то, что нашли, да», — цитирует источник в экстренных службах Кубани РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре на турбазе поступило 31 марта в 12:22. Возгорание произошло в здании базы отдыха. Площадь пожара составила 500 кв. м. Эвакуировали 50 человек. Один турист пострадал, он сломал ногу при эвакуации. Погибших нет. Предварительной причиной пожара на турбазе «Водолей» назвали вспышку газо-воздушной смеси из газового баллона. СК возбудил уголовное дело по факту пожара. По сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул очень быстро, а куски горящего корпуса разлетелись за территорию базы.