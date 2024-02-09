СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в пекарне-закусочной в Сочи

Хлопок газа в закусочной на улице Тимирязева произошел 6 февраля в 8:17. В Результате пострадали три человека.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, утром 6 февраля 2024 года в пекарни-закусочной произошла утечка газа из композитного газового баллона. Так как в помещении находились раскаленные тандыровые печи, произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате ожоги получили две 22-летние девушки и 33-летний мужчина, которые находились в помещении общепита. Специалисты квалифицировали вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Следователи допрашивают свидетелей произошедшего и владельца заведения. Изъята необходимая документация, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдения правил пожарной безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорания после хлопка газа не произошло. Несущие конструкции здания не пострадали. По словам местных жителей, хлопок произошел в пекарне супермаркета «Магнит». Позже в пресс-службе «Магнита» сообщили, что взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная. В результате инцидента пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. В качестве причины хлопка газа прокуратура назвала разгерметизацию газобаллонного оборудования.