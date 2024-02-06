Три человека пострадали при хлопке газа в пекарне в Сочи

Сообщение о хлопке газа в помещении точки быстрого питания на улице Тимирязева, 46/2 поступило в МЧС 6 февраля в 8:40.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что в помещении объекта быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания. Несущие конструкции здания не пострадали.

В результате хлопка пострадали 3 человека, детей среди них нет. Личности пострадавших устанавливаются, их госпитализировали в городскую больницу №3. Погибших нет.

На месте работают 23 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители в соцсетях сообщили, что хлопок газа произошел в пекарне, которая расположена рядом с супермаркетом. По их словам, раздался мощный хлопок, повалил дым и начался пожар.

Читайте также: за смерть троих человек при хлопке газа в Геленджике посадили троих газовиков.