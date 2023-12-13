За смерть троих человек при хлопке газа в Геленджике посадили троих газовиков

Хлопок газа произошел утром 13 июля 2021 года в Геленджике. В декабре суд вынес приговор в отношении троих бывших сотрудников геленджикского филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар».

По данным следствия, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу двоих слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода. В результате специалисты вовремя не обнаружили, что строители разрыли грунт и установили канализационный колодец рядом с газопроводом. Изоляция газовой трубы нарушилась, в грунте накопились блуждающие переменные токи.

В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорогу, канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов произошло сквозное повреждение газопровода. Утечка газа в грунт и его распространение наружу привело к хлопку в магазине на первом этаже гостиницы на улице Советской. В результате погибли три человека: 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, а также 36-летний прохожий. Пострадали еще двое прохожих мужчин и 14-летняя девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло смерть троих человек и причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил троим подсудимым по 3 года лишения свободы в колонии-поселении и запретил им на 2 года работать на опасных производственных объектах. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», утром 13 июля на улице Советской на первом этаже здания частной гостиницы «Азария» произошел хлопок газа. В результате пострадали пять человек. Двоих пострадавших доставили в краевой ожоговый центр. Троих человек доставили в больницу курорта. Среди пострадавших двое туристов и двое работников гостиницы, а также прохожий, который скончался. По факту хлопка газа возбудили уголовное дело. Пострадавшим при хлопке газа в Геленджике выплатили почти 1 млн рублей.