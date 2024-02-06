СК проводит проверку после хлопка газа в пекарне-закусочной в Сочи

Сообщение о хлопке газа в помещении на улице Тимирязева поступило утром 6 февраля.

По предварительным данным, в помещении точки общественного питания, которая находится на цокольном этаже здания, произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, с травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Сейчас пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СК России по краю организовал доследственную проверку. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты, они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о хлопке газа в помещении точки быстрого питания на улице Тимирязева, 46/2 поступило в МЧС 6 февраля в 8:40. Возгорания после хлопка газа не произошло. Несущие конструкции здания не пострадали. По словам местных жителей, хлопок произошел в пекарне супермаркета «Магнит». Позже в пресс-службе «Магнита» сообщили, что взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная.