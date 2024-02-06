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В «Магните» уточнили, что хлопок газа в Сочи произошел в соседней шашлычной

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-magnite-utochnili-chto-hlopok-gaza-v-sochi-proizoshel-v-sosednej-shashlychnoj
В «Магните» уточнили, что хлопок газа в Сочи произошел в соседней шашлычной
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 6 февраля в 8:40 на улице Тимирязева, 46/2. Изначально в соцсетях появилась информация, что хлопок газа произошел в пекарне супермаркета «Магнит».

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что в помещении объекта быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания. Несущие конструкции здания не пострадали. В результате хлопка пострадали 3 человека, детей среди них нет.

«По предварительной информации, взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Магнита».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавших от хлопка газа в Сочи госпитализировали в городскую больницу № 3. Информация о их состоянии уточняется.

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