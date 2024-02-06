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В прокуратуре назвали причину хлопка газа в пекарне-закусочной в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-prichinu-hlopka-gaza-v-pekarne-zakusochnoj-v-sochi
В прокуратуре назвали причину хлопка газа в пекарне-закусочной в Сочи
В прокуратуре назвали причину хлопка газа в пекарне-закусочной в Сочи

Хлопок газа в закусочной на улице Тимирязева произошел 6 февраля в 8:17.

По предварительным данным, причиной хлопка газа стала вспышка газо-воздушной смеси в результате разгерметизации газобаллонного оборудования.

В настоящее время прокуратурой района по указанному факту организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, трудового законодательства. Материалы проверки зарегистрированы в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Ход проверки находится под контролем прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорания после хлопка газа не произошло. Несущие конструкции здания не пострадали. По словам местных жителей, хлопок произошел в пекарне супермаркета «Магнит». Позже в пресс-службе «Магнита» сообщили, что взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная. В результате инцидента пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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