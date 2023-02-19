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СК РФ получил подтверждение версии об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-rf-poluchil-podtverzhdenie-versii-ob-organizatsii-spetssluzhbami-ukrainy-terakta-na-krymskom-mostu
СК РФ получил подтверждение версии об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту
СК РФ получил подтверждение версии об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту

Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС

Глава СК РФ добавил, что следователи установили 12 человек, которые причастны к теракту на Крымском мосту. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь фигурантов находятся под стражей. 

Расследование продолжается, проводятся необходимые экспертизы. В том числе технические, по обнаруженным на месте теракта вещественным доказательствам. Устанавливают обстоятельства и других возможных участников организации преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека. Через несколько дней ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение 16 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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