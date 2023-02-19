СК РФ получил подтверждение версии об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту

Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СК РФ добавил, что следователи установили 12 человек, которые причастны к теракту на Крымском мосту. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь фигурантов находятся под стражей.

Расследование продолжается, проводятся необходимые экспертизы. В том числе технические, по обнаруженным на месте теракта вещественным доказательствам. Устанавливают обстоятельства и других возможных участников организации преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека. Через несколько дней ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение 16 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.