Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту

Происшествия
12.10.2022 09:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-nazvala-organizatorov-terakta-na-krymskom-mostu
ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту

В ФСБ 12 октября сообщили, что теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 8 октября, организовало Главное управление минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, бомбу спрятали в рулоны со строительной пленкой на 22 паллета. Общий вес груза составлял 22,7 т. В начале августа его отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

Из Болгарии закамуфлированную бомбу переправили сначала в Грузию (порт Поти), а затем вывезли в Армению. Для этого привлекли граждан Украины: 51-летнего Романа Соломко, 47-летнего Михаила Цюркало и 43-летнего Дениса Ковача, граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван, а также гражданина Армении Артура Терчаняна.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз растаможили в терминале «Трансальянс» по правилам ЕАЭС и подменили документа. На грузовом автомобиле DAF, зарегистрированным в Грузии, бомба пересекла российскую границу через пост «Верхний Ларс».

Уже 6 октября груз доставили и разгрузили в Армавире на оптовой базе. 7 октября при содействии двоих граждан Украины и еще 5 установленных граждан РФ документы на груз снова подменили. Отправителем указали компанию «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем несуществующую фирму в Крыму.

В этот же день паллеты загрузили в грузовик гражданина России 51-летнего Махира Юсубова. Он выехал в Симферополь, а 8 октября в 6:03 при заезде на Крымский мост автомобиль подорвался.

Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР минобороны Украины, который представлялся Иваном Ивановичем. Для координации он использовал виртуальный номер купленный в интернете и симку, зарегистрированную на 34-летнего жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

Сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, а также трех граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  2. Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре 4 ноября стартует осенний маркет антиквариата и винтажа
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях