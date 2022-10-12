ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту

ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту

В ФСБ 12 октября сообщили, что теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 8 октября, организовало Главное управление минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, бомбу спрятали в рулоны со строительной пленкой на 22 паллета. Общий вес груза составлял 22,7 т. В начале августа его отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

Из Болгарии закамуфлированную бомбу переправили сначала в Грузию (порт Поти), а затем вывезли в Армению. Для этого привлекли граждан Украины: 51-летнего Романа Соломко, 47-летнего Михаила Цюркало и 43-летнего Дениса Ковача, граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван, а также гражданина Армении Артура Терчаняна.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз растаможили в терминале «Трансальянс» по правилам ЕАЭС и подменили документа. На грузовом автомобиле DAF, зарегистрированным в Грузии, бомба пересекла российскую границу через пост «Верхний Ларс».

Уже 6 октября груз доставили и разгрузили в Армавире на оптовой базе. 7 октября при содействии двоих граждан Украины и еще 5 установленных граждан РФ документы на груз снова подменили. Отправителем указали компанию «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем несуществующую фирму в Крыму.

В этот же день паллеты загрузили в грузовик гражданина России 51-летнего Махира Юсубова. Он выехал в Симферополь, а 8 октября в 6:03 при заезде на Крымский мост автомобиль подорвался.

Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР минобороны Украины, который представлялся Иваном Ивановичем. Для координации он использовал виртуальный номер купленный в интернете и симку, зарегистрированную на 34-летнего жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

Сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, а также трех граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4.