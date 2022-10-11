Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Происшествия
11.10.2022 16:14
Среди погибших при взрыве на Крымском мосту оказался судья из Москвы.
Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва. В пресс-службе Арбитражного суда Москвы сообщили, что пока не имеют подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Процедура опознания тел продолжается.
Ранее сообщалось о том, что из-за подрыва грузовика 8 октября на Крымском мосту погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
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