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Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semi-pogibshih-pri-terakte-na-krymskom-mostu-poluchat-po-1-mln-rublej
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
Кадр из видео канала «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали 16 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях оказания мер соцподдержки гражданам в связи с терактом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате теракта, в размере 1 млн рублей», — говорится в распоряжении Мишустина.

Теракт на автомобильной части Крымского моста произошел утром 8 октября. На дороге подорвался грузовик, обрушились два пролета моста. В результате теракта погибли четыре человека.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, подрыв грузовика на мосту организовало Главное управление минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым. Бомбу спрятали в рулоны со строительной пленкой на 22 паллета. Общий вес груза составлял 22,7 т. В начале августа его отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

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