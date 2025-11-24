Сирены включили в Крымском районе ночью 25 ноября из-за беспилотной опасности

Жителей муниципалитета ночью во вторник оповестили об опасности падения беспилотных летательных аппаратов.

В Крымском районе, как и по всему Краснодарскому краю, действует сигнал «Беспилотная опасность». Над муниципалитетом зафиксировали пролетающие БПЛА.

Однократная сирена оповещает о том, что БПЛА замечены над территорией района, многократная — об атаке.

Жителей и гостей муниципалитета просят не выходить на улицу, отойти от окон, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой. Также рекомендуется не пользоваться лифтом и не останавливаться на лестничной клетке. Если атака беспилотников застала в автомобиле, нужно спрятаться за укрытие или лечь на землю.

«По работе детских садов и школ: об отмене занятий оперативная информация рассылается в родительские чаты. У каждого педагога есть четкая инструкция, что делать в различных ситуациях», — сообщает администрация Крымского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается. Сирены из-за угрозы атаки БПЛА работают в Геленджике, Новороссийске, Сочи и Сириусе.

