Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27 после инцидента с беспилотником США над Черным морем

Об этом сообщили 17 февраля в Минобороны России.

По данным ведомства, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27.

В Минобороны отметили, что российские летчики предотвратили нарушение американским беспилотником границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта СМИ сообщили о столкновении российского истребителя с американским БПЛА над Черным морем. В результате дрон рухнул в нейтральных водах недалеко от Крыма. Позже появилась информация, что столкновения не было. По данным CNN, один из российских истребителей слил топливо, чем повредил винт БПЛА. Позже Пентагон опубликовал видео, как Су-27 с помощью сброса топлива «роняет» американский беспилотник.

В Минобороны РФ заявили, что беспилотник выполнял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. В результате резкого маневрирования БПЛА MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия будет пытаться поднять обломки БПЛА со дна моря.