Школьный тренер футболиста Алексея Лесина уверен, что тот не мог утонуть в Сочи

По словам тренера по плаванию школы № 61 в Чебоксарах Елены Смирновой, гибель Алексея Лесина стала шоком и огромной утратой для спортивного сообщества Чувашской Республики.

«У нас проходят уроки по плаванию и дополнительные занятия, на которые Алексей ходил ко мне с детства. Ребенок прекрасно плавал, умел задерживать дыхание под водой. Он научился плавать не просто хорошо, а профессионально. Я почти на 100% уверена, что он не мог сам утонуть. Тем более он был в очень хорошей физической форме, выносливый, высокий, в обиду он себя не мог бы дать, даже если предположить, что там произошла какая-то драка», — сказала Елена Смирнова.

Сейчас женщина работает в школе тренером по волейболу. Она также добавила, подопечные футболиста были к нему очень привязаны. Алексей Лесин мог найти к каждому из них подход.

Недавно стало известно, что Алексею Лесину присвоили звание Мастера спорта международного класса по микрофутзалу. Удостоверение и соответствующие документы получал уже его отец Сергей Лесин, пишет «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. Его тело нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе утром 6 ноября.

Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что причиной смерти его сына стала асфиксия, то есть он утонул. На теле погибшего не заметили признаков преступления. Однако в целях установления обстоятельств произошедшего кубанский следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отец утонувшего в Сочи футболиста предположил, что его сын упал в ливневку.