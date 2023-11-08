Футболиста из Чувашии нашли утонувшим на пляже в Сочи

Тело мужчины обнаружили утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлерском районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что труп мужчины достали из воды спасатели. На его теле не заметили признаков преступления.

Выяснилось, что утонувший мужчина — это 30-летний Алексей Лесин. Последние несколько лет он играл за мини-футбольный клуб LAVA из Чувашии. До этого Лесин выступал за местные «Чебоксары», «Химик-Август», «Динамо» и «Чувашию».

«Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле и обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату», — говорится в сообщении федерации мини-футбола Казани.

Точная причина смерти футболиста Алексея Лесина неизвестна. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

Отец Алексея Лесина рассказал, что его сын приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. За несколько часов до смерти он пошел вместе со своей командой в один из баров Адлера, но его туда не пустили из-за шорт. Он пошел в другое место, а после этого его никто не видел.

По словам отца футболиста, у Лесина был рюкзак с личными вещами, который пока не нашли, сообщает РИА «Новости».

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