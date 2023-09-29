Дайвер из Краснодара утонул во время подводной рыбалки

Несчастный случай произошел 27 сентября в акватории реки Волги недалеко от поселка Райгород в Светлоярском районе Волгоградской области.

По данным спасателей, 29-летний житель Краснодара рыбачил с берега вместе со своим отцом. Затем мужчина решил заняться подводной охотой и погрузился под воду. После этого на поверхность водоема он не выплыл. Отец обратился за помощь в правоохранительные органы.

На место прибыли водолазы. Тело жителя Краснодара обнаружили 28 сентября. По словам спасателей, погибший нырял с маской и трубкой, в месте, где нашли тело, был завал деревьев.

«Он, скорее всего, увидел там рыбу. У рыбаков это называется — затаить дыхание, когда погружаешься вместе с трубкой, потом поднимаешься, делаешь резкий выдох, чтобы выдавить воду, и снова начинаешь дышать. Но здесь сил, вероятно, не хватило. На кукане у парня уже была щука, а подгубник был весь изгрызан, фактически перекушен», — рассказали спасатели.

По данным СУ СК РФ по Волгоградской области, предварительной причиной смерти является механическая асфиксия в результате утопления. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, пишет портал «Новости Волгограда».

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