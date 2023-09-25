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Ребенок утонул на пляже в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-utonul-na-plyazhe-v-anape
Ребенок утонул на пляже в Анапе
Фото газеты "Анапское Черноморье"

Трагедия произошла днем 24 сентября на пляже в Сукко.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мальчик, которому на вид было лет 10-12, пошел купаться в море и начал тонуть. Двое парней и девушка вытащили ребенка из воды на берег.

Очевидцы оказали утонувшему мальчику первую помощь. Бригада скорой помощи приехала на место через 20 минут после вызова. Медики пытались откачать ребенка, но, к сожалению, им этого не удалось. Все люди отошли, а утонувшего мальчика накрыли покрывалом.

Читайте также: на пляже Анапы откачали утонувшего мужчину. Это произошло днем 24 сентября на пляже «Венера» в поселке Витязево.

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