На пляже Анапы откачали утонувшего мужчину

Это произошло днем 24 сентября на пляже «Венера» в поселке Витязево.

Местный блогер Юрий Озаровский стал очевидцем происшествия и рассказал о нем в соцсетях. По его словам, мужчина начал тонуть во время купания в море, его вытащили на берег и начали оказывать первую помощь.

К счастью, на пляже в этот момент нашлись люди, знакомые с медициной, которым удалось откачать утонувшего мужчину до приезда скорой помощи.

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