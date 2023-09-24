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На пляже Анапы откачали утонувшего мужчину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-anapy-otkachali-utonuvshego-muzhchinu
На пляже Анапы откачали утонувшего мужчину
Скриншот видео Юрия Озаровского

Это произошло днем 24 сентября на пляже «Венера» в поселке Витязево.

Местный блогер Юрий Озаровский стал очевидцем происшествия и рассказал о нем в соцсетях. По его словам, мужчина начал тонуть во время купания в море, его вытащили на берег и начали оказывать первую помощь.

К счастью, на пляже в этот момент нашлись люди, знакомые с медициной, которым удалось откачать утонувшего мужчину до приезда скорой помощи.

Читайте также: мужчина утонул на пляже в Сочи. Несчастный случай произошел днем 20 сентября на пляже «Санта-Барбара» в Центральном районе.

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