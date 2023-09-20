Мужчина утонул на пляже в Сочи

Несчастный случай произошел днем 20 сентября на пляже «Санта-Барбара» в Центральном районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что посетители пляжа заметили в море тело мужчины. Его вытащили на берег из воды, на место вызвали бригаду скорой помощи и полицию. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось.

При осмотре тела утонувшего правоохранители не заметили признаков преступления. Личность погибшего установили. По предварительным данным, он умер во время купания в море от сердечного приступа. Информация о его смерти уточняется.

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