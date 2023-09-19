В Краснодаре нашли труп в реке Кубань

Труп в воде обнаружили вечером 18 сентября в Юбилейном микрорайоне недалеко от улицы Рождественская набережная.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в реке Кубань недалеко от берега заметили тело мужчины, которому на вид 50-55 лет. На месте работали сотрудники полиции.

Источник в правоохранительных органов подтвердил интернет-порталу «Кубань 24» информацию об обнаружении тела в реке Кубань. Сообщается, что на трупе не обнаружили телесных повреждений. Правоохранители проводят проверку.

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