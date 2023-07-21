В Сочи нашли тело мужчины, пропавшего в море несколько дней назад

Молодой человек 17 июля зашел в море на одном из пляжей поселка Лоо и пропал из виду. Спасатели на катере искали его около береговой линии от Дагомыса до Якорной Щели.

Тело пропавшего мужчины удалось найти 20 июля в районе пансионата «Горный воздух» примерно в 400 метрах от берега. Его эвакуировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что погибший мужчина не умел плавать, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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