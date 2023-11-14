Отец утонувшего в Сочи футболиста предположил, что его сын упал в ливневку

Следователи СКР продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту смерти 30-летнего футболиста Алексея Лесина.

По словам отца погибшего спортсмена, футбольного тренера Сергея Лесина, рюкзак сына обнаружили в Абхазии. Об этом родственника сообщили в следственном комитете.

«К сожалению, опять отказано в получении видеозаписей с камер наблюдения, последних транзакций с его банковских карт и последних звонков с его телефона. Причина отказа — нет технической возможности. Обстоятельства гибели Алексея становятся еще более странными», — сказал отец погибшего.

На теле 30-летнего футболиста не нашли следов насильственной смерти. Однако родственников смущает тот факт, что в легких их сына была обнаружена пресная вода. По словам родственник, они не верят в несчастный случай и уверены в том, что их сын был на пляже не один. Появилось предположение, что Алексей Лесин мог случайно провалиться в незакрытый люк ливневки, что подтверждается пресной водой в легких футболиста, пишет «Комсомольская правда».

По данным следствия, Алексей Лесин мужчина вместе с коллегами находился в баре, после чего компания ушла в другое заведение, откуда Лесин ушел сам. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли и изучают записи камер видеонаблюдения, а также опросили очевидцев. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, согласно предварительным выводам которой смерть мужчины наступила в результате утопления.

В связи с тем, что в соцсетях опубликовано обращение отца погибшего с критикой следствия, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. Его тело нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе утром 6 ноября.

Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что причиной смерти его сына стала асфиксия, то есть он утонул. На теле погибшего не заметили признаков преступления. Однако в целях установления обстоятельств произошедшего кубанский следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.