Уголовное дело возбудили после гибели футболиста на пляже в Сочи

Тело 30-летнего Алексея Лесина, игрока чувашского мини-футбольного клуба LAVA 6 ноября обнаружили на пляже «Чайка» в Адлерском районе.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи провел процессуальную проверку. По ее результатам, а также в целях установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Также был проведен опрос очевидцев и знакомых погибшего. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате утопления.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты расследования находятся под контролем руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. За несколько часов до смерти он отправился со своей командой в один из баров Адлера. Его туда не пустили из-за шорт. Лесин пошел в другое заведение, которое, по словам отца, футболист покинул в 5:00. После спортсмен пошел в сторону моря. Около 8:00 тело Лесина обнаружили на берегу.