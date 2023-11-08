Отец погибшего в Сочи футболиста назвал причину смерти сына

Тело футболиста Алексея Лесина нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе утром 6 ноября.

Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что причиной смерти его сына стала асфиксия.

«Экспертиза показала, что он захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей», — рассказал Сергей Лесин.

По его словам, футболист до 3:00 был с командой в караоке. Бар закрылся, спортсмены пошли в другое заведение, но туда его не пустили. Мужчина отправился в другой бар, оттуда вышел в 5:00, после чего пошел в сторону моря.

«Может, хотел пешком пройтись. Около 8:00 его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там все должно быть видно», — поделился отец погибшего.

Алексей Лесин в разные годы играл за «Чебоксары», «Химик-Август», «Крылья», LAVA и «Бомик». Церемония прощания с футболистом пройдет 12 ноября в Чебоксарах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело мужчины обнаружили возле воды. На его теле не заметили признаков преступления. У Лесина был рюкзак с личными вещами, который пока не нашли.