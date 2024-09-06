Севший в поле самолет «Сочи – Омск» начали разбирать на запчасти

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября прошлого года. Специалисты приступили к разбору воздушного судна.

Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе «Уральских авиалиний». Сообщается, что работы будут выполнять поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента. Завершить разбор самолета планируют к декабрю текущего года.

Уточняется также, что детали самолета, пригодные для дальнейшего использования, протестировали.

«Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы», — пишет пресс-служба «Уральских авиалиний» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Сочи — Омск 12 сентября экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Пассажиров высадили в поле по аварийным трапам. До Омска самолет не долетел 408 км. На борту находились 159 пассажиров — среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Предварительной причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидравлической системы. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров не пострадал, однако Росавиация назвала ошибки экипажа. Командир экипажа — сочинец Сергей Белов. Пассажирам самолета выплатили почти 16 млн рублей компенсации.