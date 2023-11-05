Росавиация назвала ошибки экипажа, посадившего в поле самолет «Сочи — Омск»

Росавиация завершила расследование инцидента с посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском.

В ведомстве сообщили о том, что при заходе на посадку воздушной гавани в Омске давления гидросистемы лайнера хватило на выпуск шасси и закрытие створки. До Новосибирска самолет летел с выпущенными шасси.

В отчете Росавиации говорится, что причиной падения давления в гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

Также в документе указано, что пилотам не хватило топлива, чтобы завершить полет до запасного аэропорта. Летчики приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск. По мнению ведомства, это решение было вызвано ошибкой в расчетах необходимого количества топлива.

В отчете уточняется также, что при наборе высоты, когда самолет следовал в Новосибирск, экипаж не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива. При этом в Росавиации также отметили, что решение экипажа сажать самолет в поле после всех допущенных ошибок было единственно верным.

По результатам расследования авиакомпаниям рекомендовали повторить изучение требований к правилам расчета топлива в полете и особенностей расчета остатка топлива при отказе систем и силовой установки, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» 12 сентября экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Лайнер вылетел из Сочи в 1:14. Экстренную посадку он совершил в 5:44. Пассажиров высадили по аварийным трапам в поле. До аэропорта Омска самолет не долетел 408 км. На борту находились 159 пассажиров, среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Предварительной причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидравлической системы. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров не пострадал. Командир экипажа — сочинец Сергей Белов.