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СК возбудил дело после аварийной посадки самолета «Сочи — Омск» в Новосибирске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-delo-posle-avarijnoj-posadki-samoleta-sochi-omsk-v-novosibirske
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета «Сочи — Омск» в Новосибирске

Предварительной причиной экстренной посадки самолета «Сочи — Омск» стал отказ гидравлической системы.

Транспортное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна. В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета были 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Посадить Airbus A320 после отказа гидравлической системы самолета смог 36-летний уроженец Волгограда Сергей Белов (командир воздушного судна). Ранее он служил в танковых войсках, в 2013–2014 обучался на пилота.

Соцсети публикуют переговоры пилотов перед аварийной посадкой:

«Был отказ гидравлической системы? — Да, гидравлика вытекла полностью. — Вонючий случай. Серега, удачи».

Пассажиры в первые минуты после посадки отбежали подальше от самолета, некоторые даже не успели захватить с собой вещи — утром в Убинском районе Новосибирской области было +4 °С, но многие люди выбежали без курток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Самолет совершил экстренную посадку в 5:44 возле населенного пункта Каменка — около 180 км до Новосибирска. Площадку пилоты подобрали с воздуха.

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