Самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области

На борту самолета были 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Самолет совершил экстренную посадку в 5:44 возле населенного пункта Каменка — около 180 км до Новосибирска. Площадку пилоты подобрали с воздуха.

Сейчас связь с экипажем установили, всех пассажиров разместили в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медпомощью никто не обращался. Организовали оперативный штаб, из Омска для организации помощи направили поисково-спасательный самолет, а в район Каменки — автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск, сообщает пресс-служба Росавиации.

Пострадавших и погибших при экстренной посадке нет, горения самолета не было. Сейчас все пассажиры находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram.

Предварительно, причиной аварийной посадки стали технические неполадки. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, на месте происшествия работают правоохранители, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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