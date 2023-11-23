Почти 16 млн рублей выплатили пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск

Компенсацию выплатили 158 пассажирам самолета, который 12 сентября совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.

Пассажиры получили по 100 тыс. рублей — суммарно 15,8 млн рублей. Все, кто обратился за выплатой, средства получили. В страховой компании отметили, что остались несколько пассажиров, которые за компенсацией не обращались, хотя о такой возможности их предупредили, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Сочи — Омск 12 сентября экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Лайнер вылетел из Сочи в 1:14. Экстренную посадку он совершил в 5:44. Пассажиров высадили в поле по аварийным трапам. До Омска самолет не долетел 408 км. На борту находились 159 пассажиров — среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Предварительной причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидравлической системы. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров не пострадал, однако Росавиация назвала ошибки экипажа. Командир экипажа — сочинец Сергей Белов.