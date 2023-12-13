Севший на мель в Анапе во время «шторма века» сухогруз начнут эвакуировать

В Краснодарском крае начали готовить к эвакуации 160-метровый сухогруз Blue Shark, который сел на мель в Черном море в районе поселка Витязево в Анапе.

По данным соцсетей, владелец сухогруза вышел на связь с властями, чтобы решить вопрос буксировки судна. Для того, чтобы снять сухогруз с мели, потребуется провести водолазные работы и обследовать состояние дна. Затем корабль придется максимально разгрузить, чтобы вытащить его из песка на мелководье. По словам специалистов, это долгая и сложная работа, которая может занять не один месяц.

Сухогруз Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая юридически находится в Греции. Текущая стоимость 26-летнего сухогруза составляет около 5,4 млн долларов.

Сейчас на борту находится 169 т мазута, 33 т дизтоплива, 83 т воды, 6,5 т балласта, а также 2,7 тыс. тонн ячменя стоимостью 24 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 27 ноября шторм сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель около поселка Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза с 2,8 тыс. т ячменя. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта. Среди моряков пострадавших нет. По данным Росморречфлота, судно находится в нормальном состоянии, течи нет. Сухогруз стоит на мелководье в поселке Витязево напротив прохода к морю на улице Черноморской. В интернете начали предлагать платные экскурсии к стоящему у берега кораблю. В полиции Анапы пригрозили автомобилистам штрафами за выезд на пляж.