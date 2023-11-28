Платные экскурсии к севшему на мель в Анапе сухогрузу начали предлагать в сети

Сухогруз Blue Shark выбросило на мель в районе поселка Витязево в Анапе в ночь на 27 ноября.

В тот же день на одном из сайтов с бесплатными объявлениями появились предложения о платных экскурсиях к сухогрузу. В описании к публикации говорится, что водитель готов отвезти туристов максимально близко к новой достопримечательности Анапы.

Сухогруз находится в прибрежной полосе акватории в поселке Витязево напротив прохода к морю на улице Черноморской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 27 ноября шторм сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель около поселка Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза с 2,8 тыс. т ячменя. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта. Среди моряков пострадавших нет. По данным Росморречфлота, судно находится в нормальном состоянии, течи нет.